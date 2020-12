SUICIDE : ‘ननद से फोन पर बातचीत के दौरान ही खुद को गोली मारी’

महिला पीएसआई द्वारा खुद को गोली मारने का मामला..

- अमिता के पिता ने पति व ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप

- बच्चे का हवाला देकर नौकरी छोडऩे के लिए लगातार प्रताडि़त कर रहे थे



'Shot himself during phone conversation with Nand'

- Amita's father made serious allegations against husband and in-laws

- Continuing harassment for quitting the job citing child