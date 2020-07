LADY LR : रहस्यमय हालात मेंं पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची सुनीता यादव !

- आशंकित और सतर्क लगी, नहीं किया कारण का खुलासा

- पुलिस ने कहा निजी कार्य से आई थीं

- Feeling apprehensive and alert, did not disclose the reason

- Surat Police said lady LR sunita yadav had come for personal work