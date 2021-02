निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों ने ढाबे में तोडफ़ोड़ कर मालिक उसके मित्रों को पीटा

निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों ने ढाबे में तोडफ़ोड़ कर मालिक उसके मित्रों को पीटा



- मतदान के लिए दबाव डालने का आरोप, दूसरे पक्ष ने लगाया बेवजह उलझने का आरोप

- Accused of pressurizing to vote, other party accused of needlessly messing up