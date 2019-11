Supreme Court verdict on Ayodhya case: चप्पे चप्पे पर तैनात रही पुलिस

सूरत सहित दक्षिण गुजरात में चाक-चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था



एसआरपी की पांच कंपनियों समेत 2000 पुलिसकर्मी किए गए तैनात



सोशल मीडिया पर रखी गई नजर : पुलिस आयुक्त

वलसाड जिले में रहा शांति का माहौल, पुलिस ने किया पुख्ता बंदोबस्त



Security system in south Gujarat including Surat remains tight

2000 policemen deployed, including five SRP companies

Eye on social media: Commissioner of Police



An atmosphere of peace remained in Valsad district, the police made strong arrangements