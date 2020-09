Resilience city in the world सूरत बना रेसिलिएंट सिटी

सूरत. सूरत शहर के खाते में शुक्रवार को एक और उपलब्धि दर्ज हो गई। यूनेस्को ने सूरत की उपलब्धियों पर मुहर लगाते हुए सूरत बना रेसिलिएंट सिटी इन द वल्र्ड श्रेणी में नेटेक्सप्लो अवार्ड के लिए चुना है। यह खिताब हासिल करने वाला सूरत दुनिया का अकेला शहर है।

क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, डायमंड सिटी, टैक्सटाइल सिटी, ब्रिज सिटी और स्मार्ट सिटी के बाद अब शहर की पहचान रेसिलिएंट सिटी इन द वल्र्ड के रूप में भी दर्ज हो गई है। यूनेस्को ने सूरत शहर को रेसिलिएंट सिटी के रूप में नई पहचान दी है। यह खिताब विपरीत परिस्थितियों में भी उबरने की क्षमता के लिए मिला है। यूनेस्को ने रेसिलिएंट श्रेणी में नेटेक्सप्लो पुरस्कार से सम्मानित किया है। रेसिलिएंट सिटी-२०२० अवार्ड हासिल करने वाला सूरत दुनियाभर में अकेला शहर है।

