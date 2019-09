JAIL : मुखबिरी की आशंका में 5 कैदियों ने मिलकर एक कैदी को जमकर पीटा

SURAT NEWS : 5 inmates apprehensive of beaten up a prisoner

लाजपोर सेंट्रल जेल में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाला एक और मामला

Another case that exposed security system in Lajpore Central Jail