CORRUPTION : मंदिर के सामने ली रिश्वत,धरा गया जीएसटी बाबू

SURAT ACB NEWS : Bribe taken in front of temple, GST Babu caught

- जीएसीटी क्लर्क रिश्वत लेते गिरफ्तार

- डिपोजिट लौटाने के लिए मांगे थे पच्चीस सौ रुपए