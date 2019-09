CRICKET NEWS : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा मैच आज

सूरत. यहां लालभाई कॉन्ट्रेक्टर स्टेडियम में गुरुवार को भारत और दक्षिण अफ्रीकी महिला टीमों के बीच दूसरा टी-२० मैच होगा। हालांकि बुधवार को गडग़ड़ाहट के साथ हुई बारिश ने मैच की संभावनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसडीसीए के निमेष देसाई ने बताया कि पिच समेत मैदान का अधिकतर हिस्सा कवर किया हुआ है। यदि गुरुवार को दिन में बारिश नहीं हुई तो शाम तक मैदान खेल के लिए अनुकूल होगा। यदि बारिश हुई तो आउट फील्ड की समस्या पैदा सकती है और मैच निरस्त किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय टी-२० सीरीज की मेजबानी कर रहे सूरत के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। रोमांचक मुकाबले में पहला मैच जीत कर भारतीय महिला टीम के हौसले बुलंद है। भारत के दौरे पर आई दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम सूरत में भारत के साथ ४ अक्टूबर तक ४ और टी-२० मैच खेलेगी। Woman T20 Series: Conflict with rain on Wednesday, SURAT NEWS : Second match between India and South Africa today