गंभीर हालत में कर देते हैं सूरत या अहमदाबाद रेफर

धवल पारेख@ नवसारी. राजस्थान के कोटा में एक माह में सौ से ज्यादा शिशुओं की मौत की बात को लोग भूलें, इससे पहले गुजरात के राजकोट, अहमदाबाद और सूरत के सरकारी अस्पताल में भी बड़ी संख्या में मासूमों की मौत की खबर ने राज्य सरकार की नींद उड़ा दी है। नवसारी जिले में कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री रुपाणी ने सिविल अस्पताल के नए भवन का लोकार्पण किया था। इसमें गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए अलग विभाग बनाया गया है। इसमें गायनेक और पीडियाट्रिशियन की नियुक्ति भी की गई है। यहां बच्चों के लिए एक स्थाई समेत दो चिकित्सक हैं। जिसमें फोटोथेरॉपी, वार्मर, ओटूकॉन्सट्रेटर, मल्टीपेरा जैसी आधुनिक एवं जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यहां पर 14 महीने तक के बच्चों के उपचार की सुविधा है। जबकि एक वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अलग से पीडियाट्रिक विभाग कार्यरत है। लेकिन अभी तक यहां जरूरी नीओ नेटल वेन्टिलेटर नहीं है। जन्म के समय बच्चों का मल निगल जाना, उसके कारण फेफड़ों में जकडऩ या सही काम न करना, प्री मेच्योर्ड डिलीवरी के कारण एक किलो से कम वजन, श्वास लेने में दिक्कत समेत कई समस्याएं होती हैं। सरकारी अस्पताल में ज्यादातर गरीब एवं श्रमिक वर्ग के बच्चे उपचार के लिए आते हैं। जबकि ग्रामीण विस्तार के मरोली, गणदेवी, चोविसी स्वास्थ्य केन्द्रों से रेफर किए बच्चे भी आते हैं। हालत गंभीर होने पर उन्हें सूरत सिविल या अहमदाबाद रेफर कर दिया जाता है। इसमें से कई बार रास्ते में ही बच्चे दम तोड़ देते थे। यदि सरकार यहां नीओ नेटल वेंटिलेटर की व्यवस्था करे तो आदिवासी बहुल इलाके से आने वाले मासूमों की जिंदगी बच सकती है। वहीं एक शिशु के पिता संदीप ने बताया कि पिछले दस दिनों से उनका बच्चा एसएनसीयू विभाग में कांच की पेटी में रखा है। अस्पताल में 24 घंटे चिकित्सक रहते हैं और स्टाफ भी अच्छा है। उसने बताया कि उपचार सही हो रहा है और बच्चे की हालत में सुधार है। एक दो दिन में छुट्टी मिलने की उम्मीद है।

