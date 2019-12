HELP FOR WOMEN : आपात स्थिति में पुलिस घर छोड़ेगी महिलाओं को

SURAT NEWS :

- रात्रि १२ से सुबह ६ बजे के दौरान कहीं फंसने पर १०० नम्बर पर फोन करें

- Surat Police will leave women in emergency at where they want

- If you get stuck somewhere during the night from 12 am to 4 am, call 100