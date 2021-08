OMG : सूरत के हीरा उद्यमी ने 185 करोड़ में खरीदा बंगला



- मुंबई के वर्ली सी फेस स्थित एस्सार ग्रुप के बंगले के लिए प्रतिवर्ग फीट 93 हजार रुपए दिए

- For Essar Group's bungalow located in Worli Sea Face, Mumbai, Rs 93 thousand per square feet was given.