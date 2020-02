SWIMMING : सूरत की मोनिका नागपुरे ने लगातार तीसरी बार जीता खिताब



- 31 वीं अखिल भारतीय वीर सावरकर समुद्री तैराकी प्रतियोगिता

31st All India Veer Savarkar Sea Swimming Competition

- Surat's Monica Nagpure won the title for the third time in a row