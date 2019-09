CHEATING : अजमेर के व्यापारी से बकाया मांगा तो दी जान से मारने की धमकी

SURAT NEWS : Threatened to kill,if asked for arrears from Ajmer businesman

सूरत. बकाया पैमेंट मांगने पर जान से मारने की धमकी देकर आधा दर्जन व्यापारियों के साथ ३६.५४ लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में सलाबतपुरा पुलिस ने तीन जनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ( surat news : Fraud of 37.54 lakhs from half a dozen textile traders) पुलिस के मुताबिक राजस्थान अजमेर में कृष्णा सारीज के नाम से कारोबार करने वाले कुलदीप सिंह राठौड़, कल्याणसिंह राठौड़ ने भेस्तान प्रियंका सिटीलाइट निवासी दलाल सूर्यप्रकाश मालू के साथ मिल कर भीमराड़ केपीटल ग्रीन निवासी गोपाल गुप्ता व अन्य व्यापारियों प्रकाश बाफना, भरत आईवाला, हर्षित धानुका, सुरेश पोद्दार, महावीर अग्रवाल के साथ धोखाधड़ी की। उन्होंने गत वर्ष ६० दिन में भुगतान का वादा कर भरोसे में लिया। उसके बाद २२ फरवरी २०१८ से २४ जनवरी २०१९ के दौरान बड़े पैमाने पर साडिय़ां उधार में ली। लेकिन कुल बकाया ३६ लाख ५४ हजार ६३८ रुपए का भुगतान नहीं किया। दलाल से बात करने पर वह अलग अलग वादे कर टालता रहता था। जब पीडि़त व्यापारियों ने कुलदीप से पैमेंट की मांग की तो उसने अभद्र भाषा में बात की और कहा कि कानूनी कार्रवाई से मेरा कुछ नहीं बिगडऩे वाला जो करना है कर लो। दुबारा बात की तो उसने जान से मारने की धमकी दी। इस पर पीडि़त व्यापारियों ने शुक्रवार रात सलाबतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई।