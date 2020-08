CHEATING : ‘सूरत के व्यापारी को पैमेंट के लिए तुर्की बुलाया और खुद आया ही नहीं’



- दुबई में रहने वाले पुराने मित्र ने की 1.48 करोड़ के हीरों की धोखाधड़ी

- Old friend living in Dubai cheated diamonds worth 1.48 crores from surati bizman