lockdown : लंदन की फार्मा कंपनी को दवा बेचने के चक्कर में सूरत के व्यापारी को लगा लाखों का चूना

covid19 in surat

- एड्स, इबोला समेत वायरस जनित बीमारियों पर रिसर्च प्रोजेक्ट का झांसा दिया, कमीशन लेकर मुनाफे के बहाने की ठगी, कापोद्रा पुलिस ने चार जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया

lockdown: Surat business lost millions due to selling drugs to pharma company of London

- Fraud of research project on virus-borne diseases including AIDS, Ebola, cheating on the excuse of profit by taking commission, Kapodra police registered a case against four people