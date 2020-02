GANG WAR IN SURAT : सूर्या मराठी को उसी के साथियों ने मरवाया था : पुलिस

वेडरोड पर गैंगवार में दोहरा हत्याकांड

Surya Marathi was killed by his colleagues says police

- पुलिस ने सूर्या के चार साथियों को पकड़ा, एक अन्य समेत फरार पांच हमलावरों की तलाश. एक और गुर्गे को क्राइम ब्रांच ने पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया

Double murder in gang war on vedrod

- Police caught four of Surya's companions, searching for five attackers, including another absconding. Another henchman arrested by crime branch with pistol