Swachh Bharat Abhiyan: मोदीजी के शौचालयों की हो गई आकस्मिक मौत, जानिए कैसे ?

स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए थे शौचालय , घटिया निर्माण सामग्री, गड्ढ़ों की कम गहराई शौचालय के साथ पानी की व्यवस्था नहीं की गई 30हजार में बनने थे, बना दिए गए थे 15हजार रुपए में सिलवासा जिला पंचायत द्वारा बनाए गए अधिकांश शौचालय उपयोग लायक नहीं Toilets Were built under Swachh Bharat Abhiyan, poor construction material, low depth of pits with toilets and no water system Were to be made in 30 thousand, were made for 15 thousand rupees Most toilets built by Silvassa District Panchayat are unu