swachh bharat mission; मोदी के गुजरात में बच्चे उठा रहे कचरा

सूरत. अभिनव प्रयोगों के लिए खास पहचान बना चुका सूरत महानगर पालिका प्रशासन स्वच्छता अभियान में भी नित नए प्रयोग कर रहा है। सफाई कर्मियों की जगह स्कूल के बच्चों से कचरा उठवा कर गाडिय़ों में भरवाया जा रहा है। यह स्थिति बता रही है कि मोदी के गुजरात में स्वच्छता अभियान को साधने के प्रयास में सर्व शिक्षा अभियान दम तोड़ता दिख रहा है।

स्वच्छता मिशन प्राथमिकता से बाहर

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के १५०वें जयंती वर्ष को स्वच्छता अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। सूरत महानगर पालिका में भी स्वच्छता अभियान को लेकर कवायद की जा रही है। मनपा संचालित स्कूलों में स्थिति यह है कि पढऩे आए बच्चों तक से सफाई कराकर यह कचरा डोर टु डोर गाडिय़ों में भरवाया जा रहा है।

कोसाड के एक स्कूल में इसी तरह बच्चों से कचरा उठवाने के फोटो भी सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इन फोटो में साफ दिख रहा है कि बच्चे स्कूल ड्रेस में हैं और स्कूल से निकले कचरे को डोर टु डोर गार्बेज लेने के लिए आई गाडिय़ों के कर्मचारियों को दे रहे हैं।

यह मामला कोसाड में प्राथमिक शाला संख्या २८५ का बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर नगर प्राथमिक शिक्षण समिति प्रमुख हसमुख पटेल ने सफाई देते हुए कहा कि शाला के प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है।