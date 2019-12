Surat News; पेंशन चाहिए तो ले लो इस योजना का फायदा

प्रधानमंत्री श्रमयोगी एवं लघु व्यापारी मानधन योजना

60 साल होने पर लाभार्थी को प्रति माह तीन हजार मासिक पेन्शन मिलेगी

श्रमयोगी और छोटे व्यापारियों के पंजीकरण के लिए पेन्शन सप्ताह प्रारंभ



Pradhan Mantri Shramayogi and Small Trader Mandhan Scheme

After 60 years, the beneficiary will get three thousand monthly pension per month.

Pension week begins for registration of laborers and small traders