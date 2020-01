Economic Recession: इएमआइ पर ले जाइए मनचाहे कपड़े

देश में आर्थिक मंदी के चलते वलसाड के दुकानदारों में चिंता का माहौल

आर्थिक मंदी के माहौल को प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वीकारा



An atmosphere of concern among the Valsad shopkeepers due to the economic downturn in the country

Prime Minister Modi also accepted the environment of economic recession