Surat News; प्रतिभा को मिला सम्मान

डॉ. मीना को मिला दूसरा गोल्ड मैडल

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने डॉ. पिंटू कुमार मीना की पीएचडी थीसिस को ‘बेस्ट पीएचडी थीसिस’ के रूप में चुना था

Dr. Meena gets second gold medal

Dr. Pintu Kumar Meena's PhD thesis was selected as 'Best PhD Thesis' by Hyderabad Central University