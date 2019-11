तमिलनाडु एवं कर्नाटक फाइनल में

surat news :

- सेमीफाइनल में राजस्थान और हरियाणा की हार

- सैयद मुश्ताक अली ट्रॉॅफी-२०१९

-फाइनल रविवार को खेला जाएगा

- Rajasthan and Haryana defeat in semifinals

- Syed Mushtaq Ali Trophy-2019

-Final will be played on Sunday