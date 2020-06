200  घरों में पहुंचा नल का जल

वापी .सरीगाम के रोहितवास फलिया में पानी पुरवठा योजना के अंतर्गत निर्मित 21 लाख के खर्च से 50 हजार लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी का गुरुवार को उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही क्षेत्र के करीब दो सौ घरों में नल से जल पहुंचने लगा। सभी घरों में नल का कनेक्शन दिया गया है।

आसपास के औद्योगिक इकाइयों के कारण भूजल दूषित हो गया था। इससे पानी के पानी की समस्या को देखते हुए यह जल योजना मंजूर करवाई गई थी। इसके बाद से क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ जल प्राप्त होगा। पानी की टंकी के निर्माण के लिए जमीन दान देने वाली सरीगाम ग्राम पंचायत की सदस्य कविताबेन अरविन्द रोहित और उनके परिवार के मणिलाल रोहित और शकलाभाई रोहित का ग्रामीणों ने इस अवसर पर सम्मान कर आभार जताया। इस कार्य को सफल बनाने में योगदान के लिए ग्रामीणों ने अरविन्द रोहित और यादवेन्द्र मिश्रा का भी आभार जताया। इस मौके पर तालुका पंचायत सदस्य राकेश राय और विनोद ठाकुर के अलावा ग्राम पंचायत सदस्य नीरज राय, रेखाबेन बोरडे, एकता मित्र मंडल के सदस्य एवं ग्रामीण उपस्थित थे और नल से पानी निकलने पर खुशी जताई।

मांगों को लेकर बसपा ने दिया कलक्टर को ज्ञापन

वापी. बहुजन समाज पार्टी की ओर से विभिन्न मांगों के संदर्भ में गुरुवार को कलक्टर को राज्यपाल के नाम प्रेषित ज्ञापन दिया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि कोविड -19 के कारण उत्पन्न हालात से लोगों को राहत के लिए सरकार कई घोषणाएं कर रही है। उसके बाद भी जनता को उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सरकार की सूचना के बाद भी कई स्कूल विद्यार्थियों को फीस जमा करने को विवश कर रहे हैं। सौ यूनिट बिजली बिल माफी की घोषणा का उल्लेख करते हुए कहा कि दक्षिण गुजरात विज कंपनी के अधिकारी सरकार का परिपत्र न मिलने का हवाला देकर बिल माफ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा केवडिय़ा कॉलोनी में सरकार द्वारा आदिवासी समाज की जमीन जबरन संपादित कर उन्हें बेदखल करने का आरोप लगाते हुए उन्हें न्याय दिलाने की मांग तथा कुछ दिन से लगातार पेट्रोल, डीजल का दाम बढ़ाकर जनता की समस्या और बढ़ाने का आरोप लगाते हुए सरकार को दाम करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

इस दौरान पार्टी के शहर अध्यक्ष मनोज सोलंकी, पार्टी के प्रदेश सचिव रतिलाल ठाकरिया, जिला प्रभारी अशोक सिरसाट, जिला उप प्रमुख अब्दुल सलाम एवं कोषाध्यक्ष शंकर राव मौजूद थे।

Dear @collectorvalsad there is a no corona patient but this place is seal . people are very sad .please take action 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏@collectorvalsad

Location.vapi azad nagar. near azad residency pic.twitter.com/VqJ4OjK4IC