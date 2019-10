जेठ की छेड़छाड़ का विरोध करने पर तीन तलाक बोल घर से निकाला

surat news

- पीडि़ता ने जेठ व पति समेत पांच जनों के खिलाफ लालगेट थाने में दर्ज करवाई प्राथमिकी

Teen talak speak up on protest against Jeth's molestation in navsari

- FIR filed by victim against Jeth and husband at Lalgate police station