Prostitution : बांग्लादेश से मानव तस्करी कर लाई गई किशोरी से करवा रहे थे देह व्यापार

- दलालों के मार्फत लेकर आए थे सूरत, गिरोह की महिला समेत तीन को पकड़ा

- पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने की कार्रवाई, एटीएस से मिली थी सूचना

- Surat, brought through brokers, arrested three, including a woman of gang

- Special Operation Group of Police took action, information was received from ATS