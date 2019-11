Surat News; असामाजिक तत्वों का आतंक

वापी. डुंगरा थानांतर्गत छीरी में पटाखा फोडऩे से मना करने पर असामाजिक तत्वों ने एक राष्ट्रीय अखबार के पत्रकार के घर कोयता से हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान लोगों के दौड़ आने से उनका मंसूबा सफल नहीं हुआ। इस घटना से नाराज पत्रकारों ने गुरुवार को पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन देकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

डुंगरा थाना में आशा राजेश यादव की ओर से दर्ज शिकायत के अनुसार 28 अक्टूबर की रात वल्लभ नगर में सुदामा की चाली में रहने वाला संदीप अपने साथी लकी इंद्रजीत मिश्रा और उदय उर्फ सूर्या तथा कई अन्य के साथ अपने मकान की छत से पटाखा जलाकर फरियादी के मकान की छत पर फेंक रहा था। इस बारे में मना करने पर इन्होंने गाली गलौज की और कहा कि ऐसे ही पटाखा फोड़ेंगे। जब फरियादी के पति ने पुलिस बुलाने की बात की तो सभी चले गए। दूसरे दिन 29 अक्टूबर को तीनों अपने कुछ साथियों के साथ शाम करीब सात बजे फरियादी के घर पहुंच गए और पुरानी वाली बात को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। इसके बाद आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए और फरियादी के पति ने डुंगरा पुलिस को फोन किया। यह देखकर सभी असामाजिक तत्व वहां से चले गए। थाने पर मौजूद पीएसओ ने बताया कि लवाछा में मारपीट के कारण पुलिस को वल्लभ नगर में पहुंचने पर देर होगी। यह बात पता चलने पर कुछ मिनट में सूर्या, लकी, संदीप समेत अन्य आरोपी कोयता, डंडा, सरिया लेकर पत्रकार के घर पहुंच गए और उस पर हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव में आई फरियादी के साथ भी मारपीट की गई। यह देखकर आसपास के लोग वहां पहुंचकर बीच बचाव में जुट गए। इस दौरान उदय उर्फ सूर्या गिर गया और पहले से फ्रेक्चर हो चुका पैर फिर फ्रेक्चर हो गया। लोगों की भीड़ देखकर बदमाश धमकी देकर भाग गए। घटना की शिकायत दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। घटना स्थल के आसपास रहने वालों ने भी बताया कि तीनों आरोपी और उनके साथी अक्सर किसी न किसी के साथ मारपीट करते रहते हैं।

पुलिस उपाधीक्षक से मिलकर शिकायत

पत्रकार के घर असामाजिक तत्वों द्वारा कोयता लेकर खुलेआम हमला करने के मामले में गुरुवार को वापी और वलसाड के पत्रकारों ने पुलिस उपाधीक्षक से भेंट कर ज्ञापन दिया। इसमें कहा गया है कि सूर्या, लकी, संदीप के खिलाफ पहले भी कई गंभीर मामले दर्ज हो चुके हैं। उदय उर्फ सूर्या का भाई होमगार्ड है और उसके प्रश्रय देने से ही आरोपी हमेशा मारपीट करते रहते हैं। उसके खिलाफ भी जांच और कार्रवाई की मांग की गई।

