TEXTILE MARKET; इनके लिए गुड नहीं थी शनिवार कीे मॉर्निंग... जानें क्या हुआ?

सूरत. सुबह आमतौर पर खुशनुमा होती है, लेकिन सूरत के कारोबारियों के लिए शनिवार की सुबह और दिनों की तरह खुशनुमा नहीं थी। शनिवार की सुबह दस बजे जैसे ही कारोबारी अपने मार्केट में गए तालाबंदी देख बौखला गए। बाद में पता चला कि दमकल टीम आधी रात बाद डेढ़-दो बजे ही मार्केट सील कर गई है। कारोबारियों ने अधिकारियों से संपर्क कर अनियमितताएं दूर करने का लिखित आश्वासन दिया तब दमकल ने सील खोली। दमकल अधिकारियों ने बताया कि नोटिस जारी करने के बाद भी मार्केटों में अग्नि सुरक्षा के उपाय नहीं करने के कारण यह कार्रवाई की गई थी।

दमकल की इस कार्रवाई की चपेट में पांच मिनी थिएटर भी आए हैं। सभी थिएटर वेडरोड पर संचालित हो रहे हैं और नोटिस के बाद भी अग्नि सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे। इसके अलावा मक्कई पुल स्थित एक ऑटोमोबाइल सेंटर को भी सील किया गया था। दमकल टीम ने अडाजण के एक स्कूल में दमकल सुरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया।

तक्षशिला आर्केड हादसे के बाद से मनपा की दमकल टीम एक्शन मोड में है। स्कूल-कॉलेजों के साथ ही अब कपड़ा मार्केट समेत अन्य मार्केट में भी कार्रवाई का दौर जारी है। रिंगरोड स्थित कपड़ा मार्केट्स समेत शहर में अन्य जगहों पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों को दमकल टीम ने अग्नि सुरक्षा उपाय करने के लिए नोटिस जारी किए थे।

