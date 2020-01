VAPI NEWS; पतंगबाजों का उत्साह भारी पड़ा पक्षियों की जान पर

वापी. मकर संक्रान्ति पर्व पर पतंग के धागे से घायल पक्षियों की जान बचाने के लिए वापी में कई जीवदया संस्थाओं ने करुणा अभियान चलाते हुए जगह-जगह कैम्प लगाए थे। मंगलवार और बुधवार तक कई पक्षियों की जान बचाई गई। हालांकि ज्यादा घायल आठ पक्षियों की मौत हो गई।

पुलिस समन्वय टीम ने वन एवं दमकल विभाग के सहयोग से चणोद, गुंजन और चला अस्पताल में सेन्टर बनाया था। दो दिनों में पतंग के धागे से घायल 16 पक्षियों को इनके सेन्टर पर लाया गया। इसमें से तीन की मौत हो गई। उपचार के बाद उडऩे लायक पक्षियों को छोड़ दिया गया, जबकि कई अभी उपचाराधीन हैं। पुलिस समन्वय टीम के राजेश शर्मा, मुकेश उपाध्याय, रामपाल मौर्या समेत अन्य सदस्य इस कार्य में पूरा सक्रिय रहे। अभी भी कई दिनों तक सेन्टर कार्यरत रहेंगे। पुलिस समन्वय टीम ने घायल पक्षियों का उपचार करने के साथ ही घूम-घूम कर सडक़, पेड़, ब्रिज समेत कई जगहों से पतंग के धागे भी एकत्र किए। दो दिनों में करीब ढाई किलो धागा एकत्र किया गया। क्योंकि त्योहार के बाद इन टूटे धागे में फंसकर कई बार पक्षी व वाहन चालक घायल हो जाते हैं। बताया गया कि इस बार गत वर्ष की अपेक्षा चाइनीज धागे का उपयोग ज्यादा किया गया। मकर संक्रान्ति से पूर्व भी पुलिस समन्वय टीम द्वारा एक खरगोश को बचाया गया था।

Gujarat CM Rupani:Total 13,500 man power including 8,000 volunteers from various organizations and 5500 govt staffers, 650 hospitals to join the 4th edition of Karuna Abhiyan this year during and around the Kite flying festival to rescue and treat the birds injured by kite string pic.twitter.com/s4V2ZStjq6