महिला सरपंच ने किया कुछ ऐसा कि ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

पीपलगभाण की महिला सरपंच के खिलाफ हुई गबन की शिकायत

महिला सरपंच पर गांव के पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर कर 5 लाख रुपए निकालने का आरोप

ग्रामीणों एवं कांग्रेस विधायक ने जांच के लिए सौंपा ज्ञापन



Complaint of embezzlement against the woman sarpanch of Peepalgabhan

Woman sarpanch accused of forging Rs 5 lakh by forging fake signature of village patwari

Villagers and Congress MLA submitted memorandum for investigation