IRCTC E-Ticket SCAME NEWS; गुजरात में हुआ देश का सबसे बड़ा रेल इ-टिकट घोटाला

भरुच. भरुच जिले के अंकलेश्वर में पश्चिम रेलवे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के सबसे बड़े 7.97 करोड़ रुपए के रेल इ- टिकट जब्त कर एक साफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। आरोपी आइआरसीटीसी की वेबसाइट पर 50568 यूजर आइडी बनाकर लंबी दूरी की यात्रा की टिकटें निकालकर यात्रियों को ब्लैक में बेचता था। आरोपी से आरपीएफ पूछताछ कर रही है। पश्चिम रेलवे आरपीएफ की इस बड़ी कार्रवाई से खलबली मच गई।

मुम्बई रेलवे सुरक्षा बल के आइजी ए. के. सिंह ने अंकलेश्वर में दर्ज अमित प्रजापति केस की जांच सूरत रेलवे सुरक्षा बल निरीक्षक ईश्वर सिंह यादव को दी है। इसके अलावा मुम्बई से बुधवार को डीएससी देवांश शुक्ला भी सूरत पहुंचे और अमित तथा सुपर सेलर इरफान से पूछताछ की।

