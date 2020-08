LADY CONSTABLE: ‘नेता रैली निकाल लेते हैं और देश के रक्षक राखी भी नहीं बंधवा सकते’

VOICE AGAINST SYSTEM

- कांस्टेबल सुनीता यादव ने फिर सिस्टम पर उठाया सवाल...

- पांच हजार राखियां लेकर जैसलमेर में बीएसएफ कैम्प पहुंची

- Constable Sunita Yadav again raised questions on the system ...

- Reached BSF camp in Jaisalmer with five thousand Rakhis