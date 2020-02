Leopard News; डंडे के एक ही प्रहार से ढेर हो गया तेंदुआ

तेंदुए ने एक जने पर किया था हमला

बचाव में किया प्रहार, घायल अस्पताल में भर्ती

दक्षिण गुजरात में लम्बे समय है तेंदुओं का आतंक



Leopard attacked a person

Strike in defense, injured hospitalized

Terror of leopards is a long time in South Gujarat