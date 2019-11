Maha Cyclone News; नहीं आया महा तूफान, पूरे दिन छाए रहे बादल

There was a possibility of a storm hitting the Gujarat river on Thursday morning

नवसारी. अरब सागर में उठे महा तूफान का संकट (The crisis of the great storm in the Arabian Sea) डीप डिप्रेशन के कारण कमजोर पडऩे से राज्य से टल गया। इसके गुरुवार सुबह गुजरात दरिया किनारे टकराने की आशंका थी। इसके असर के कारण बुधवार देर रात से ही जिले में बरसात का माहौल रहा। गुरुवार सुबह जलालपोर एवं नवसारी तहसील में कई जगहों पर हल्की बरसात भी हुई एवं पूरे दिन बादल छाए रहे।

इससे पूर्व लक्ष्यद्वीप के समीप से उठे महा तूफान के गुजरात की ओर बढऩे एवं छह नवंबर की रात गुजरात के द्वारिका एवं दीव के बीच टकराने की आशंका को देखते हुए नवसारी जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। पूणे से एनडीआरएफ की टीम भी बुलाकर तैनात कर दी गई थी। नवसारी के तटीय इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर कर बुधवार एवं गुरुवार को दांडी एवं उभराट दरिया किनारे सैलानियों के जाने पर रोक लगा दी गई। तटीय गांव के लोगों एवं मछुआरों को दरिया से दूर रहने की ताकीद की गई थी। तूफान के कमजोर पडऩे के बाद जिला प्रशासन समेत तटीय क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि गुरुवार सुबह दांडी एवं उभराट के दरिया में तूफान के असर से तेज लहरें उठीं (Strong waves erupted in Dandi and Ubhrat Sea Beach)। सुबह चार से छह बजे के दौरान जलालपोर तहसील में 11 मिमी, नवसारी में पांच मिमी बरसात दर्ज की गई। महा तूफान के असर के चलते गुरुवार पूरे दिन आसमान में काले बादल छाए रहे। बरसात की आशंका से किसान चिंतित दखे।

धरतीपुत्रों को लाखों का नुकसान

उल्लेखनीय है कि 62 हजार से अधिक हेक्टेयर जमीन में खेती हुई है। इसमें 53 हेक्टेयर में धान की खेती है। गत दिनों बेमौसम बरसात व दीपावली में क्यार तूफान तथा बाद में महा तूफान के असर के कारण हुई मावठ ने किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। किसानों की खड़ी और कटी फसल पानी में भीग जाने से धरतीपुत्रों को लाखों का नुकसान होने की आशंका है। अगस्त व सितंबर में बेमौसम बरसात के कारण जिले के 1194 किसानों की 507 हेक्टेयर जमीन में खेती को 50 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान खेतीबाड़ी विभाग ने सर्वे के बाद आंका है। हाल में फिर से विभाग ने सर्वे करवाया है। इसकी रिपोर्ट के बाद सरकार में किसानों के लिए मुआवजे की मांग की जाएगी।