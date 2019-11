Acid Attack News; रिश्ते के मामा ने भांजी पर किया एसिड अटैक

वापी. वापी के चला निवासी एक युवती पर रिश्ते में मामा लगने वाले शख्स ने एसिड डालकर जान लेने की कोशिश की। युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार चला निवासी और दमण की कंपनी के एचआर विभाग में कार्यरत युवती शबनम मंगलवार को नौकरी के लिए किसी अन्य कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी। इसकी जानकारी कंपनी में न हो, इसके लिए उसने अपने घर वालों तथा दूर के रिश्ते में मामा लगने वाले चंदन सिंह राजपूत को भी मना किया था। जब वह इंटरव्यू देकर लौटी तो चंदन सिंह फोन पर किसी से उसके अन्य कंपनी में इंटरव्यू वाली बात बता रहा था। यह सुनकर उसने नाराजगी व्यक्त की। उसने अपने पिता वीरेंद्र सिंह से शिकायत की तो उन्होंने भी चंदन सिंह को डांटा था।

"I did not speak to anyone for 3 months. I attempted suicide several times." Here's the story of acid attack survivor Reshma Qureshi pic.twitter.com/UdDtN2BKlC

चंदन सिंह ने बाथरूम से एसिड की बोतल लाकर शबनम पर डाल दी

मंगलवार रात युवती अपने कमरे में सो रही थी, चंदन सिंह उसके कमरे में पहुंचा और गला दबाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। शबनम के शोर करने पर वह बाथरूम में गया और वहां से एसिड की बोतल लाकर उस पर डाल दी। जब तक घर के लोग पहुंचते, चंदन सिंह वहां से भाग निकला। परिजन शबनम को लेकर अस्पताल पहुंचे। उसका आइसीयू में उपचार किया जा रहा है। उसकी बहन ने बताया कि एसिड अटैक से उसके चेहरे को नुकसान पहुंचा है। उसे पूर्णतया ठीक होने के लिए लंबे इलाज की जरूरत है। अस्पताल के डॉक्टर ने भी बताया कि एसिड अटैक में चेहरा, गला और छाती का भाग झुलसा है। चेहरे की रिकवरी लंबे उपचार के बाद ही पता चलेगी।

Laxmi Agarwal, an acid attack survivor, gathered 27000 signatures to curb acid sale, which led Supreme Court to strictly regulate it.Recipient of 2014 International Woman of Courage Award,she has won the war against demons in society, as Skandamata on Day 5 of #Navratri signifies pic.twitter.com/JJHY5XgKGp