‘मां’ मर चुकी है !

‘मां’ मर चुकी है और इस बात से बेखबर मासूम बच्चा उसे सोई हुई समझ कर उसकी चादर खींच रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बिहार स्थित मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद प्लेटफार्म पर कुछ ऐसा ही दृष्य था। ये सब देख कर लगता है कि देश की प्रगति के कर्णधार इन श्रमिकों परिवारों की ‘मां’(यहां मां का मतलब सरकारों की संवेदना और भावना से है) वाकई मर चुकी हैं।

The 'mother' is dead and the innocent child, unaware of this, is pulling her bed sheet as she is asleep. There was a similar view on the platform after the Shramikar Special train reached Muzaffarpur railway station in Bihar. Seeing all this, it seems that the 'mother' (here mother means the sensations and feelings of governments) of these workers' families, who are the masters of the country's progress, are really dead.