Valsad News: नगरपालिका ने बंद करवाया रविवारीय बाजार

कोराना वायरस और ट्रैफिक का असर

सड़क पर पसरा सन्नाटा, पुलिस ने नहीं लगाने दी दुकानें

Effect of corana virus and traffic

Silence on the road, police did not allow shops