Surat News; बवाल बढ़ गया इतना ज्यादा कि तीन दिनों से दमण बंद

दमण. अवैध निर्माण तोड़े जाने की घटना के बाद दमण में तीसरे दिन मंगलवार को भी बाजार बंद रहे। बाजार को खुलवाने के लिए जिला कलक्टर एवं पुलिस प्रशासन ने प्रयास किया, परन्तु बाजार कुछ समय खुलकर फिर से बंद हो गए (Shops closed shortly after opening)। सोमवार को जिला प्रशासन ने अपील की थी कि अपने बाजार खुले रखें और किसी भी प्रकार से डरंे नहीं। मंगलवार को सुबह बाजार खोलने के लिए लोग अपनी दुकानों के बाहर एकत्रित हुए, लेकिन एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि पहले कौन दुकान खोले। सुबह नौ बजे तक बाजार नहीं खुलने पर जिला कलक्टर राकेश मिन्हास, तहसीलदार सागर ठक्कर और पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से अपील करके दुकान खोलने को कहा। पुलिस के आने पर कुछ समय के लिए दुकानें शुरू हुई, उनके जाने के बाद फिर से दुकानें बंद कर दी। सुबह नाश्ते की दुकानें शुरू हुई उनको भी बाइक और कार में आकर लोग डराकर भाग जाते थे। सुबह नौ बजे तक टैक्सी और ऑटो भी शुरू थे परन्तु वह भी बंद हो गए।

