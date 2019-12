Cyber ​​fraud: ठग ने कहा-आपका एटीएम कार्ड बंद होने वाला है और....

नवसारी. जिले में साइबर ठगी के कई मामले सामने आए हैं। ताजा मामले के अनुसार चिखली में एक व्यापारी को बैंक अधिकारी बनकर फोन करने वाले ठग ने कहा कि एटीएम कार्ड बंद होने वाला है और उसे चालू रखने के लिए आखिरी के तीन नंबर मांगे। उसकी बात सही मानकर व्यापारी ने एटीएम कार्ड का नंबर बता दिया। उन्होंने अपनी पत्नी के कार्ड की जानकारी सामने से यह सोचकर दे दी कि उसका कार्ड भी कहीं बंद न हो जाए। दूसरे दिन जब व्यापारी ने बैंक पहुंचकर पासबुक में इंट्री करवाई तो पता चला कि उसके खाते से 43 हजार तथा पत्नी के खाते से चार हजार रुपए निकाल लिए गए हैं। ठगी का पता चलने पर उसने चिखली थाने में शिकायत दर्ज करवाई।

एक अन्य मामले में चिखली में फास्टफूड की लारी चलाने वाले व्यापारी को फोन कर ठग ने उसकी 20 लाख रुपए की लॉटरी लगने की बात कही। साथ ही लॉटरी के रुपए पाने से पहले 20 हजार रुपए के डिश टीवी के कूपन नंबर उसे देने की शर्त रखी । 20 लाख रुपए का लालच में व्यापारी 20 हजार रुपए के कूपन लेकर आया और उसके नंबर भी ठग को बताए। बाद में ठग ने और 16 हजार रुपए के कूपन नंबर मांगे। व्यापारी 16 हजार के कूपन ले आया और दस हजार रुपए कूपन के नंबर भी उसे बताया। अचानक उसे खुद के साथ ठगी का अहसास होने पर बाकी के कूपन का नंबर नहीं लिखवाया। इसके अलावा चिखली के ज्वैलर्स के साथ भी ठगी का मामला सामने आया है। जिसके अंतर्गत ज्वैलरी दुकान में एक व्यक्ति ने 40 हजार रुपए का आभूषण खरीदा और उसका डिजिटल पेमेन्ट किया। इसका मैसेज भी व्यापारी के खाते में रुपए जमा होने का मैसेज भी आया। इसके बाद वह शख्स आभूषण लेकर वहां से चला गया। दूसरे दिन व्यापारी जब बैंक पहुंचा तो पता चला कि उसके खाते में रुपए जमा ही नहीं हुए हैं। तीनों मामले में अभी तक थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ है। एक मामले में व्यापारी ने आवेदन किया है।

