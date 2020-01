सडक़ पर पार्क कार में हो रही थी हलचल, देखा तो दंग रह गए लोग

सडक़ पर पार्क कार में हो रही थी हलचल, देखा तो दंग रह गए लोग



- 15 साल की मानसिक विकलांग किशोरी से कार में बलात्कार की कोशिश

- लोगों ने देखा तो किशोरी को छोड़़ युवक हुआ फरार

- लोगो ने कार और युवक के फोटो पुलिस को सौंपे

