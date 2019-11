Rain News; यहां हुई इतनी बारिश कि लोग कह उठे त्राहिमाम

खानवेल में सर्वाधिक बारिश 3883.3 मिमी होने से नया रिकॉर्ड बन गया

मौसम विभाग ने दानह के खानवेल में पहली बार वर्षामापक मशीन लगाई

मधुबन डेम ऊपरी किनारों तक लबालब भरा, अब तक पानी छोडऩा जारी



Highest rainfall in Khanvel 3883.3 mm sets new record

The Meteorological Department installed a rain gauge machine for the first time in Khanwell, Danah

Madhuban Dame filled to the top, yet water continues to drop