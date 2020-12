CHORI : रिंग रोड की श्री साईंराम मार्केट में तीन दुकानों में घुसे चोर



- एक दुकान से 40 हजार रुपए नकद चोरी, दो अन्य दुकानों में नहीं मिला कुछ खास

- सीसी टीवी में कैद हुए दो संदिग्ध, तीन लाख की चोरी की चर्चा

Thieves entered three shops of Sri Sairam Market on Ring Road surat

- 40 thousand rupees cash stolen from one shop, nothing found in two other shops