third anniversary of demonetisation: नोटबंदी के बाद अब तक नहीं सुधरे हालात

नोटबंदी की तीसरी वर्षगांठ पर विशेष

नोटबंदी से पिछले तीन वर्ष में 800 से ज्यादा उद्योग प्रभावित हुए

मजदूरों को रोजगार मिलना मुश्किल हो गया



Special on the third anniversary of demonetisation

Demonetisation affected more than 800 industries in last three years

Workers find it difficult to get employment