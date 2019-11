Good News; 12वीं के इस छात्र ने कुछ ऐसा किया कि मिसाल बन गया

वापी. 12वीं कक्षा में पढऩे वाले अमान बिलखिया ने चला हलपतिवास स्थित सरकारी प्राथमिक स्कूल को दत्तक लेकर उसे नया और सुन्दर रूप प्रदान किया है। अपनी दो साल की बचत के रुपए से अमान बिलखिया ने रंगों और प्रवृत्तियों द्वारा संवेदनात्मक उत्तेजना विषय पर इस सरकारी स्कूल का एक प्रकार से नवीनीकरण ही कर दिया है।

स्कूल की छत और खपरैल को रंगीन, स्कूल में पेवर ब्लॉक पर विविध रंगों से शैक्षणिक प्रवृत्तियों के चित्र, रंगों से सजे क्लासरूम, स्मार्ट टीवी, स्कूल के बच्चों को नई दुनिया के साथ जुडऩे के उद्देश्य से हाइस्पीड ब्रॉडबैन्ड इंटरनेट कनेक्शन, रीडिंग कॉर्नर दीवारों पर जानकारी देने वाले चार्ट, पीने के पानी की सुविधा, सुन्दर बगीचा तैयार किया गया है। वापी के समाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी गफूर बिलखिया के पोते अमान बिलखिया ने बताया कि अपने दादा को शैक्षणिक और सामाजिक काम करते बचपन से देख रहा हूं। इस दौरान महसूस किया कि गरीबी दूर करने के लिए शिक्षा से बेहतर कोई माध्यम नहीं हैं। इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए हलपतिवास स्थित सरकारी स्कूल को दत्तक लिया और यहां छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने में जुट गए। इसमें विविध सुविधाओं के लिहाज से इसे मॉडल स्कूल बनाने के अलावा अलग से शिक्षिका की भी व्यवस्था की। इसके द्वारा कमजोर विद्यार्थियों के लिए विविध प्रोजेक्ट किए जाएंगे। विद्यार्थियों के मिनिमम लेवल, गणित, भाषा ज्ञान, जीवन कौशल आदि सिखाया जाएगा। शुक्रवार को कलक्टर सीआर खरसाण ने नए मॉडल के क्लास रूम का उद्घाटन कर अमान बिलखिया के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी यशवंत पटेल, टीपीईओ मीनाबेन पटेल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

