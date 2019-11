Earthquake News; भूकंप से कभी भी दहल सकता है यह इलाका

नवसारी जिला: पिछले कई दिनों से लग रहे हैं झटके

चिखली और वांसदा में 3.5 की तीव्रता का भूकंप

लगातार आ रहे झटकों से ग्रामीणों में भय

चिखली के आसपास के गांवों समेत रानकुवा, कुकेरी आदि गांवों में लोग घरों से बाहर निकल गए

Navsari district: tremors have been felt for the last several days

Earthquake of 3.5 magnitude in Chikhali and Vansada

Fear among the villagers due to frequent shocks

People moved out of their homes in the villages of Rankuva, Kukeri, including the villages around Chikhali