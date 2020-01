इस बूटलेगर ने पुलिस से बचने के लिए फैला रखे थे मुखबिर



- सात साल तक चुहे बिल्ली के खेल के बाद वलसाड़ से पकड़ा गया

- शराब तस्करी के २३ मामलों में थी क्राइम ब्रांच व दक्षिण गुजरात पुलिस की तलाश

