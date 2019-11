प्रताडऩा की सारी हदें लांघ दी इस पति ने, जानकर चौंक जाएगें आप

surat news :

- पत्नी के गुप्तागों में फल, सब्जियां डाल कर बनाता था वीडियो, तलाक देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया ब्लैकमेल, पुलिस कार्रवाई के बाद जमातन पर छूटा तो किया जानलेवा हमला

Video was made by putting fruits, vegetables in wife's private parts, blackmail threatening to make video viral on divorce, Aafter police action got bail and attamped to murder of ex wife in sartahana