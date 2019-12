सूरत. वर्ष 2019 के आखिरी सूर्यग्रहण को देखने के लिए मनपा प्रशासन ने शहर के सिटीलाइट स्थित साइंस सेंटर में व्यवस्था की थी। इस खगोलीय घटना को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग साइंस सेंटर पर जमा हुए। साइंस सेंटर में विशेष रूप से लगाए गए टेलिस्कोप से लोगों ने सूर्य ग्रहण के दौरान बनने वाली गोल्डन रिंग का नजारा किया। इसके साथ ही विशेष चश्मों से भी लोगों ने डायंमड रिंग को निहारा। लोगों ने जो साइंस सेंटर तक नहीं पहुंचे, एक्सरे फिल्म से भी सूर्यग्रहण का नजारा किया।

As the Moon covers the Sun during a Solar eclipse , the rugged topography of the lunar limb allows beads of sunlight to shine through in some places while not in others. ... The diamond ring effect is seen when only one bead is left, appearing as a shining "diamond" set in a bright ring around the lunar silhouette.