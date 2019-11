Daman News; अकेले थाने पहुंचा यह नेता और दी गिरफ्तारी

उमेश पटेल ने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की थी

मोटी दमण में तोड़े गए मकानों को लेकर नानी दमण विस्तार चौथे दिन बंद रहा

Umesh Patel announced Jail Bharo movement

Nanny Daman extension closed for fourth day due to houses broken in Moti daman