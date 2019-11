राजस्थान भाजपा के इस नेता का गुजरात में हुआ जोरदार स्वागत

वापी. राजस्थान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार वापी आए डॉ. सतीश पूनिया का रविवार को उपसाना लायंस हॉल में जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष कनु देसाई, सांसद डॉ. केसी पटेल एवं वापी नगरपालिका अध्यक्ष विट्ठल पटेल भी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। खचाखच भरे सभागार में सर्व राजस्थानी समाज के 36 संगठनों द्वारा किए गए स्वागत से अभिभूत पूनिया ने कहा कि वापी, दमण और सिलवासा में मिनी राजस्थान बसता है। राजस्थान से आकर यहां बसे लोगों ने अपनी मेहनत एवं ईमानदारी के बूते जो मुकाम हासिल किया है, वह उनकी जन्मभूमि एवं कर्मभूमि दोनों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि गुजरात और राजस्थान की संस्कृति एवं विकास की सोच में समानता के कारण यहां आकर अपनापन लगता है। पूनिया ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नित नई ऊंचाइयां छू रहा है और हम सभी को उनकी सोच के साथ आगे बढऩा है। इस अवसर पर विधायक कनु देसाई ने अपने उद्बोधन में वापी के विकास में राजस्थानी समाज के योगदान को सराहा और समाज को हर संभव सहयोग की बात कही।

अभिनंदन समारोह के संयोजक बीके दायमा ने स्वागत भाषण में डॉ. सतीश पूनिया के गत साढ़े तीन दशक में चुरू जिले के गांव के सामान्य किसान परिवार से विधायक और राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तक के सफर पर प्रकाश डालते हुए उनकी सांगठनिक क्षमता एवं सेवा भावना की सराहना की। राजस्थान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज को भी साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दानह से विनीत मुंदड़ा, प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र राजपुरोहित, दमण राजस्थानी समाज के सतीश शर्मा, वापी शहर भाजपा अध्यक्ष सतीश पटेल, नोटिफाइड भाजपा अध्यक्ष हेमंत पटेल, मितेश देसाई, नपा आरोग्य समिति की चेयरमैन मनीषा दायमा सहित समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सह संयोजक राजेश दुग्गड़ ने सभी का आभार जताया।

वापी. राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के वापी आगमन के दौरान वापी स्टेशन रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य बीके दायमा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने बांद्रा- उदयपुर ट्रेन एवं बांद्रा-चंडीगढ़ के वापी स्टेशन पर ठहराव तथा शेखावाटी के यात्रियों के लिए सीधी ट्रेन हिसार बांद्रा एवं विवेक एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाकर सप्ताह में तीन दिन चलाने के लिए प्रयास करने की मांग की। डॉ. पूनिया ने इसके लिए रेलमंत्री से मिलकर प्रयास करने का आश्वासन दिया।

