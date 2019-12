Manufacturer busy making kites: इस बार आसमान में नहीं दिखेंगी चाइनीज पतंगें

बाजार में देशी पतंगें उतारने की तैयारी

मकर संक्रांति पर पतंगों से पट जाता है आसमान



Preparing to land native kites in the market

On Makar Sankranti, the sky is filled with kites